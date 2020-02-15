"Мальорка" минимально обыграла "Алавес" и отправила "Сельту" Смолова в зону вылета

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"Мальорка" минимально обыграла "Алавес" и отправила "Сельту" Смолова в зону вылета

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Мальорка" на своём поле одолела "Алавес" со счётом 1:0.

Победный гол в активе колумбийского форварда Кучо Эрнандеса, который отличился в середине второго тайма.

"Мальорка" – "Алавес" - 1:0

Гол: Эрнандес, 63 - 1:0.

"Мальорка": Рейна, Раильо, Вальент, Лумор (Кутрис, 28), Баба, Посо (Седлар, 84), Дани Родригес, Севилья, Фебас (Кубо, 52), Будимир, Эрнандес.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Магальян (Ману Гарсия, 68), Камараса, Берк (Мендес, 57), Фейса, Алеиш Видаль (Агиррегабириа, 77), Хоселу, Лукас Перес.

Набрав три очка, "Мальорка" покинула зону вылета, отправив на 17-е место "Сельту" Фёдора Смолова. "Алавес" остался на 14-й строчке, но по итогам тура может опуститься ниже.

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