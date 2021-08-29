"Мальорка" может подписать нападающего "Барселоны"

Фото: инстаграм Маная/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Рей Манай может перейти в другой клуб Ла Лиги этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, "блауграна" согласна отдать форварда сборной Албании в аренду "Мальорке" с правом выкупа.

Островитяне намерены взять в аренду Маная, если клуб покинет Александар Трайковски.

Отмечается, что ранее Манай ответил отказом на предложение "Кадиса", предпочтя перейти в "Мальорку".

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