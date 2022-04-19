"Мальорка" победила "Алавес" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Мальорки"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Мальорка" на своем поле обыграла "Алавес" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Абдона Пратса и Ведата Мурики. За гостей отличился Антонио Раильо, который отметился голом в собственные ворота.

"Мальорка", набрав 32 очка, покинула зону вылета и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 25 очками остался на последней, 20-й позиции.

"Мальорка" – "Алавес" - 2:1 (2:0)

Голы: Пратс, 11 - 1:0, Мурики, 45 - 2:0, Раильо, 73 (автогол) - 2:1

"Мальорка": Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан (Ли Кан Ин, 68), Кубо (Фер Ниньо, 82), Дани Родригес, Севилья (Санчес, 82), Баба (Батталья, 54), Пратс (Гонсалес, 68), Мурики.

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро (Гвидетти, 90), Лагуардиа, Лежен, Дуарте (Агиррегабириа, 90), Мендес (Пельистри, 60), Эскаланте (де ла Фуэнте, 60), Ману Гарсия, Лум (Пина, 73), Хоселу, Риоха.

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