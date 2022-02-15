"Мальорка" победила "Атлетик" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Мальорки"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Мальорка" на своем поле обыграла "Атлетик" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Сальвы Севильи и Анхеля Родригеса, а также автогол Унаи Симона. В составе гостей отличились Рауль Гарсия и Алекс Беренгер.

"Мальорка", набрав 26 очков, вышла на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 34 очками остался на восьмой позиции.

"Мальорка" – "Атлетик" - 3:2 (2:0)

Голы: Севилья, 22 (с пенальти) - 1:0, Анхель Родригес, 30 - 2:0, Рауль Гарсия, 59 - 2:1, Беренгер, 61 - 2:2, Симон, 88 (автогол) - 3:2

"Мальорка": Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан (Коста, 90), Кубо (Гонсалес, 90), Дани Родригес, Севилья (Санчес, 62), Руис де Галаррета (Батталья, 90), Анхель Родригес (Ли Кан Ин, 73), Мурики.

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Нуньес (Беренгер, 46), Вивиан, Баленсиага, Саррага, Дани Гарсия (Берчиче, 46), Весга (Печа, 71), Рауль Гарсия (Уильямс, 71), Сансет (Вильялибре, 77), Муниаин.

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