"Мальорка" победила "Атлетик" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Мальорки"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании "Мальорка" на своем поле обыграла "Атлетик" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Сальвы Севильи и Анхеля Родригеса, а также автогол Унаи Симона. В составе гостей отличились Рауль Гарсия и Алекс Беренгер.
"Мальорка", набрав 26 очков, вышла на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 34 очками остался на восьмой позиции.
"Мальорка" – "Атлетик" - 3:2 (2:0)
Голы: Севилья, 22 (с пенальти) - 1:0, Анхель Родригес, 30 - 2:0, Рауль Гарсия, 59 - 2:1, Беренгер, 61 - 2:2, Симон, 88 (автогол) - 3:2
"Мальорка": Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан (Коста, 90), Кубо (Гонсалес, 90), Дани Родригес, Севилья (Санчес, 62), Руис де Галаррета (Батталья, 90), Анхель Родригес (Ли Кан Ин, 73), Мурики.
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Нуньес (Беренгер, 46), Вивиан, Баленсиага, Саррага, Дани Гарсия (Берчиче, 46), Весга (Печа, 71), Рауль Гарсия (Уильямс, 71), Сансет (Вильялибре, 77), Муниаин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14