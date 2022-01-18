"Мальорка" подпишет вратаря ПСЖ

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"Мальорка" подпишет вратаря ПСЖ

Фото: инстаграм Рико\Автор неизвестен

Испанский вратарь "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико дал свое согласие на переход в "Мальорку", сообщает издание Marca. 

По информации источника, сейчас испанец ждет, пока клубы достигнут договоренности об условиях трансфера.

Ранее сообщалось, что это будет аренда без права выкупа.

Соглашение голкипера с парижанами рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 1 матчей французской Лиги 1.

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