"Мальорка" подпишет вратаря ПСЖ
Фото: инстаграм Рико\Автор неизвестен
Испанский вратарь "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико дал свое согласие на переход в "Мальорку", сообщает издание Marca.
По информации источника, сейчас испанец ждет, пока клубы достигнут договоренности об условиях трансфера.
Ранее сообщалось, что это будет аренда без права выкупа.
Соглашение голкипера с парижанами рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне испанец сыграл в 1 матчей французской Лиги 1.
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