"Мальорка" проиграла в Барселоне
В матче 29-го тура чемпионата Испании "Мальорка" на выезде проиграла барселонскому "Эспаньолу" со счетом 0:1.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Рауль де Томас.
"Эспаньол", набрав 36 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 26 очками осталась на 17-й позиции.
"Эспаньол" – "Мальорка" - 1:0 (1:0)
Гол: де Томас, 42 - 1:0
"Эспаньол": Диего Лопес (Оласабаль, 46), Хиль, Кабрера, Калеро, Педроса, Вильена (Алеиш Видаль, 54), Дардер, Баре (Морланес, 55), Эррера, де Томас, Эмбарба (Меламед, 71).
"Мальорка": Рико, Гонсалес, Раильо, Вальент, Коста, Дани Родригес, Ли Кан Ин (Кубо, 60), Баба (Льябрес, 82), Санчес (Севилья, 60), Анхель Родригес (Пратс, 46), Мурики.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14