"Мальорка" проиграла в Барселоне

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Мальорка" на выезде проиграла барселонскому "Эспаньолу" со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Рауль де Томас.

"Эспаньол", набрав 36 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 26 очками осталась на 17-й позиции.

"Эспаньол" – "Мальорка" - 1:0 (1:0)

Гол: де Томас, 42 - 1:0

"Эспаньол": Диего Лопес (Оласабаль, 46), Хиль, Кабрера, Калеро, Педроса, Вильена (Алеиш Видаль, 54), Дардер, Баре (Морланес, 55), Эррера, де Томас, Эмбарба (Меламед, 71).

"Мальорка": Рико, Гонсалес, Раильо, Вальент, Коста, Дани Родригес, Ли Кан Ин (Кубо, 60), Баба (Льябрес, 82), Санчес (Севилья, 60), Анхель Родригес (Пратс, 46), Мурики.

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