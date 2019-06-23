"Мальорка" разгромила "Депортиво" и сыграет в Примере впервые за последние шесть лет

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"Мальорка" разгромила "Депортиво" и сыграет в Примере впервые за последние шесть лет

В ответном финальном матче за выход в Примеру "Мальорка" разгромила "Депортиво" со счетом 3:0 и завоевала путевку в элиту.

Победу команде с балеарских островов принесли голы Будимира, Севильи и Пратса.

Стоит отметить, что "Мальорка" вышла в Примеру спустя шесть лет после вылета.

"Мальорка" – "Депортиво" - 3:0 (1:0)
Голы: Будимир, 21 - 1:0, Севилья, 62 - 2:0, Пратс, 82 - 3:0

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