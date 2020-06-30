"Мальорка" разгромила "Сельту" Смолова в матче чемпионата Испании

"Мальорка" разгромила "Сельту" в матче 33-го тура Ла Лиги.

Российский футболист Федор Смолов вышел на поле во втором тайме.

"Мальорка" - "Сельта" - 5:1 (3:0)

Голы: Будимир, 13 (с пенальти) - 1:0, Кучо Эрнандес, 27 - 2:0, Посо, 40 - 3:0, Аспас, 50 (с пенальти) - 3:1, Будимир, 52 - 4:1, Севилья, 60 - 5:1.

"Мальорка": Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Гамес, 42), Севилья (Джуниор, 83), Посо, Кубо (Трайковски, 83), Родригес (Фебас, 74), Баба, Будимир (Чаваррия, 75), Кучо Эрнандес.

"Сельта": Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Айду, 71), Рафинья (Фернандес, 71), Суарес (Нолито, 28), Окай Йокушлу (Смолов, 46), Брадарич, Аспас, Мина (Мендес, 62).

"Мальорка" с 29 баллами все еще находится в зоне вылета, "Сельта" занимает 17 место в турнирной таблице.

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