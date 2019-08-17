"Мальорка" стартовала в Примере с победы над "Эйбаром"

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"Мальорка" стартовала в Примере с победы над "Эйбаром"

В рамках 1-го тура испанской Примеры "Мальорка" одержала победу над "Эйбаром".

"Мальорка" - "Эйбар" 2:1

Голы: Дани Родригес, 4 - 1:0, Оливейра, 57 - 1:1, Оливейра (аг), 75 - 2:1

"Мальорка": Рейна, Састре (Кампос, 86), Лумор, Вальент, Раильо, Баба, Севилья, Фебас (Трайковски, 74), Дани Родригес, Лаго Джуниор, Будимир (Алегрия, 65).

"Эйбар": Дмитрович, Техеро, Рамис, Оливейра, Корреа (Де Бласис, 83), Орельяна, Леон, Альварес, Эскаланте (Экспосито, 32), Энрик (Кике Гонсалес, 76), Кике Гарсия.

Предупреждения: Састре (14), Альварес (72), Орельяна (87), Техеро (87), Севилья (90).

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