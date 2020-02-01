"Мальорка" уступила "Вальядолиду" в матче Примеры

Теги мальоркареал вальядолид

"Мальорка" уступила "Вальядолиду" в матче Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Вальядолид" на выезде переиграл "Мальорку".

"Мальорка" - "Вальядолид" 0:1

Гол: Унал, 56 - 0:1

"Мальорка": Рейна, Лумор, Вальент, Састре (Посо, 70), Раильо (Кампос, 49), Баба, Севилья, Дани Родригес (Кубо, 59), Лаго Джуниор, Будимир, Эрнандес.

"Вальядолид": Масип, Рауль Гарсия, Оливас, Мойяно, Салису, Алькарас, Мичел, Тони Вилья (Эрвиас, 72), Унал (Сан-Эметерио, 90), Гвардиола, Плано (Вальдо Рубио, 87).

Предупреждения: Будимир (17), Дани Родригес (25), Рейна (29), Тони Вилья (66), Эрнандес (67).

Читайте также: Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1

"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов