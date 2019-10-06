"Мальорка" уверенно обыграла "Эспаньол" в матче 8-го тура Примеры (видео голов)

"Мальорка" уверенно обыграла "Эспаньол" в матче 8-го тура Примеры.

"Мальорка" - "Эспаньол" - 2:0 (1:0)

Голы: Будимир, 37 - 1:0, Севилья, 73 - 2:0.

"Мальорка": Рейна, Райльо (Кампос, 69), Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Фебас, Родригес, Баба (Педраса, 77), Джуниор (Кубо, 57), Будимир.

"Эспаньол": Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес (Налду, 62), Лопес, Педроса, Гранеро, Виктор Санчес, Рока (Мелендо, 79), У Лэй, Варгас (Пьятти, 75), Кампусано.

"Мальорка" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 7 очков. У "Эспантола" 5 баллов и предпоследняя строчка.

Видео голов: