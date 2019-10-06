"Мальорка" уверенно обыграла "Эспаньол" в матче 8-го тура Примеры (видео голов)
"Мальорка" уверенно обыграла "Эспаньол" в матче 8-го тура Примеры.
"Мальорка" - "Эспаньол" - 2:0 (1:0)
Голы: Будимир, 37 - 1:0, Севилья, 73 - 2:0.
"Мальорка": Рейна, Райльо (Кампос, 69), Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Фебас, Родригес, Баба (Педраса, 77), Джуниор (Кубо, 57), Будимир.
"Эспаньол": Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес (Налду, 62), Лопес, Педроса, Гранеро, Виктор Санчес, Рока (Мелендо, 79), У Лэй, Варгас (Пьятти, 75), Кампусано.
"Мальорка" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 7 очков. У "Эспантола" 5 баллов и предпоследняя строчка.
Видео голов:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Гранада
|8
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Эйбар
|8
|9
|13
|Реал Вальядолид
|7
|9
|14
|Бетис
|8
|9
|15
|Алавес
|8
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Мальорка
|8
|7
|18
|Сельта Виго
|7
|6
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2