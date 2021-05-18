"Мальорка" вернулась в Примеру

Фото: твиттер "Мальорки"/Автор неизвестен

"Мальорка" официально оформила выход в первый испанский дивизион благодаря тому, что "Картахена" обыграла "Альмерию" на своем поле (3:2).

В 39 матчах Сегунды "Мальорка" набрала 75 очков, забив при этом 49 голов и пропустив всего 25.

Напомним, что до этого возвращение в Примеру оформил "Эспаньол", который как и "Мальорка" в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона.

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