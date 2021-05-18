"Мальорка" вернулась в Примеру
Фото: твиттер "Мальорки"/Автор неизвестен
"Мальорка" официально оформила выход в первый испанский дивизион благодаря тому, что "Картахена" обыграла "Альмерию" на своем поле (3:2).
В 39 матчах Сегунды "Мальорка" набрала 75 очков, забив при этом 49 голов и пропустив всего 25.
Напомним, что до этого возвращение в Примеру оформил "Эспаньол", который как и "Мальорка" в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14