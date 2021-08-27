"Мальорка" вышла на первое место в Ла Лиге

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"Мальорка" вышла на первое место в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Мальорки"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Мальорка" обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Дани Родригес.

"Мальорка", набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 2 очками остался на 14-й позиции.

"Мальорка" – "Эспаньол" - 1:0 (1:0)
Гол: Дани Родригес, 27 - 1:0

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо (Седлар, 46), Оливан, Севилья (Руис де Галаррета, 68), Дани Родригес, Баба, Кубо (Батталья, 86), Жорди Мбоула (Ндиайе, 61), Фер Ниньо (Пратс, 86).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Вадильо, 86), Кабрера, Серджи Гомес, Дидак Вила, Давид Лопес (Морланес, 55), Дардер, Эмбарба (Меламед, 54), де Томас, Димата (Морон, 75), Пуадо (Алеиш Видаль, 75).

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