"Мальорка" вышла на первое место в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Мальорки"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Мальорка" обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма забил Дани Родригес.
"Мальорка", набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 2 очками остался на 14-й позиции.
"Мальорка" – "Эспаньол" - 1:0 (1:0)
Гол: Дани Родригес, 27 - 1:0
"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо (Седлар, 46), Оливан, Севилья (Руис де Галаррета, 68), Дани Родригес, Баба, Кубо (Батталья, 86), Жорди Мбоула (Ндиайе, 61), Фер Ниньо (Пратс, 86).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Вадильо, 86), Кабрера, Серджи Гомес, Дидак Вила, Давид Лопес (Морланес, 55), Дардер, Эмбарба (Меламед, 54), де Томас, Димата (Морон, 75), Пуадо (Алеиш Видаль, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14