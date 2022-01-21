"Мальорка" взяла в аренду голкипера ПСЖ

Фото сайт "Мальорки"

"Мальорка" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря ПСЖ Серхио Рико.

28-летний футболист проведёт в испанской команде остаток нынешнего сезона на правах аренды.

Голкипер будет выступать за "Мальорку" под 25-м номером.

Рико оказался в ПСЖ в 2019 году, с тех пор он сыграл 24 матча и пропустил 16 голов. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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