"Мальорка" взяла в аренду голкипера ПСЖ

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"Мальорка" взяла в аренду голкипера ПСЖ

Фото сайт "Мальорки"

"Мальорка" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря ПСЖ Серхио Рико.

28-летний футболист проведёт в испанской команде остаток нынешнего сезона на правах аренды.

Голкипер будет выступать за "Мальорку" под 25-м номером.

Рико оказался в ПСЖ в 2019 году, с тех пор он сыграл 24 матча и пропустил 16 голов. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Мальорка" узнала своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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