Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано

Теги спартак москвалуис адриано

Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано

Бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Малосолов должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. В течение 10 дней он может обжаловать приговор.

В своем твиттере экс-глава заявил, что будет обжаловать постановление. Также он сказал, что не считает себя виноватым.

Напомним, летом во время матча ЦСКА - "Спартак" между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным возник конфликт, из-за чего россиянина удалили. После этого инцидента Малосолов назвал бразильца "обезьяной".

Не пропустите: Болельщик ЦСКА Малосолов прокомментировал заявление "Спартака" в прокуратуру| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored

Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов