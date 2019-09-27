Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано
Бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Малосолов должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. В течение 10 дней он может обжаловать приговор.
В своем твиттере экс-глава заявил, что будет обжаловать постановление. Также он сказал, что не считает себя виноватым.
Напомним, летом во время матча ЦСКА - "Спартак" между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным возник конфликт, из-за чего россиянина удалили. После этого инцидента Малосолов назвал бразильца "обезьяной".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4