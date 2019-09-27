Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано

Бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Малосолов должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. В течение 10 дней он может обжаловать приговор.

В своем твиттере экс-глава заявил, что будет обжаловать постановление. Также он сказал, что не считает себя виноватым.

Напомним, летом во время матча ЦСКА - "Спартак" между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным возник конфликт, из-за чего россиянина удалили. После этого инцидента Малосолов назвал бразильца "обезьяной".

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