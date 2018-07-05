Малуда оценил перспективы Головина в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Флоран Малуда оценил перспективы полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонском клубе, если он туда перейдёт этим летом.

"Головин - очень техничный и разносторонний игрок. Он универсал, способен сыграть на нескольких позициях. Ещё очень важный момент - стабильность, которую Александр демонстрирует от матча к матчу. Думаю, у него большое будущее. Конечно, у "Челси" богатый выбор полузащитников, и всё зависит от позиции главного тренера. Но мне кажется, что Головин мог бы усилить "Челси". Ему по силам пробиться в состав "синих" и стать важным игроком клуба на долгие годы. Хотя, как я понимаю, конкуренция за этого игрока будет очень серьёзной и выиграет ли её английский клуб - это ещё вопрос" - сказал Малуда.

Напомним, что кроме "Челси" на Головина претендует туринский "Ювентус".

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