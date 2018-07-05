Малуда расхвалил игру Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Флоран Малуда восхищается игрой молодого таланта команды Килиана Мбаппе.

"Для его лет он на удивление хладнокровен. Особенно это было видно в матче против Аргентины. Килиан очень развит физически, а его скоростные качества поражают. Те же защитники Аргентины трижды в этом убедились.

Следует отметить его многоопциональность в атаке. Он не стремится ударить из любой позиции или же постоянно нацелен на то, чтобы отдать пас. Нет, он старается выбрать лучший вариант и уже тогда отрабатывает его.

Все сравнивают его с Анри, чью игру я видел и восхищался ею. Думаю, у Мбаппе есть все необходимое, чтобы стать чемпионом мира раньше Анри", - сказал он.

Напомним, "Ювентус" ожидает итогов переговоров агента Роналду с "Реалом". | soccernews.ru