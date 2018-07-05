Малуда расхвалил игру Мбаппе

Теги флоран малудакилиан мбаппефранция

Малуда расхвалил игру МбаппеБывший полузащитник сборной Франции Флоран Малуда восхищается игрой молодого таланта команды Килиана Мбаппе.

"Для его лет он на удивление хладнокровен. Особенно это было видно в матче против Аргентины. Килиан очень развит физически, а его скоростные качества поражают. Те же защитники Аргентины трижды в этом убедились.

Следует отметить его многоопциональность в атаке. Он не стремится ударить из любой позиции или же постоянно нацелен на то, чтобы отдать пас. Нет, он старается выбрать лучший вариант и уже тогда отрабатывает его.

Все сравнивают его с Анри, чью игру я видел и восхищался ею. Думаю, у Мбаппе есть все необходимое, чтобы стать чемпионом мира раньше Анри", - сказал он.

Напомним,  "Ювентус" ожидает итогов переговоров агента Роналду с "Реалом". | soccernews.ru

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