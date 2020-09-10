Мама Ал. Миранчука прокомментировала переход сына в "Аталанту"

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Мама Ал. Миранчука прокомментировала переход сына в "Аталанту"

Мама хавбека сборной России Алексея Миранчука Елена на ютуб-канале Нобеля Арустамяна прокомментировала переход сына в "Аталанту".

Напомним, несколько дней назад 24-летний футболист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2025 года.

"Конечно, это радость. Мы очень долго ждали этого события. Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать, а потом сокрушаться об упущенной возможности.

Мы все очень счастливы. Все родные и близкие поддерживают Лешу. Очень рады этому событию.

Конечно, любая мама переживает. Но это слезы больше радости. Думаю, пришло время сделать этот шаг. Идти за мечтой", - сказала женщина.

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