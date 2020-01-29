Мама Аршавина хочет выселить экс-жену футболиста из коттеджа в Санкт-Петербурге

Алису Казьмину, экс-супругу Андрея Аршавина, хотят выселить из коттеджа в Санкт-Петербурге.

Инициатором является мама бывшего футболиста Татьяна Ивановна.

"Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки", - написала Казьмина в инстаграме.

Напомним, что брак Аршавина и Казьминой длился с сентября 2016 года по июль 2019 года. У пары родилась дочь Есения, которой скоро исполнится три года.

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