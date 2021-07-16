Мама Аршавина назвала виновных в сломанной карьере игрока

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Мама Аршавина назвала виновных в сломанной карьере игрокаФото: инстаграм Аршавина

Татьяна Аршавина, мама экс-игрока сборной России Андрея Аршавина, заявила, что карьера его сына была сломана в 2012 году.

Напомним, что после вылета с Евро-2012 Аршавин сказал болельщику "Ваши ожидания - ваши проблемы".

"Является ли пиком в карьере Андрея период в "Арсенале"? По тому, как случилось дальше - я думаю, что да, пик. Однако у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали - те, которые тогда выпустили в эфир вот это: "ваши ожидания - это ваши проблемы".

Я думаю, это они приложили руку. Я просто в этом уверена на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, однако они повлияли на это. Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже всe непросто очень складывалось", - заявила мама футболиста.

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