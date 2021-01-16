Мама братьев Миранчуков рассказала, в честь какого певца назвала Алексея

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Мама братьев Миранчуков рассказала, в честь какого певца назвала Алексея

Елена Миранчук, мама Алексея и Антона Миранчуков, раскрыла происхождение имён футболистов.

"В 90-е был очень популярен певец Алексей Глызин, тогда все сходили с ума по песням "Зимний сад", "Поздний вечер в Сорренто". Очень нравилось его творчество, да. И сомнений не было, когда родился сын. А второго сына назвали в честь бабушки Антонины", - сказала женщина.

Алексей Миранчук с сентября выступает за "Аталанту", сыграл 11 матчей и забил 3 мяча.

Антон Миранчук в текущем сезоне провёл за "Локомотив" 24 игры, в которых отличился 7 голами и 5 ассистами.

Не пропустите: Алексей Миранчук получил в Италии новое прозвище. | http://soccernews.ru
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