Мама Кавани: "Эдинсон хочет перейти в "Атлетико"

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Мама Кавани: "Эдинсон хочет перейти в "Атлетико"

Мать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани сказала, что футболист хочет перейти в мадридский "Атлетико".

"Переговоры идут в открытую. ПСЖ отклонил уже три предложения "Атлетико", и мой сын просит об уходе.

Эдинсон хочет в "Атлетико". Если не сейчас, то летом. Но все зависит от ПСЖ.

ПСЖ некрасиво поступают с ним, ведь он отдал 7 лет клубу. И если ему не дают играть, пусть отпустят в другой клуб", - цитирует Гомес AS.

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. На его счету 198 голов в 293 поединке. Контракт игрока с парижским клубом истекает летом 2020 года.

Не пропустите: В ПСЖ подтвердили желание Кавани покинуть клуб. | http://soccernews.ru
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