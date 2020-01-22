Мама Кавани: "Эдинсон хочет перейти в "Атлетико"
Мать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани сказала, что футболист хочет перейти в мадридский "Атлетико".
"Переговоры идут в открытую. ПСЖ отклонил уже три предложения "Атлетико", и мой сын просит об уходе.
Эдинсон хочет в "Атлетико". Если не сейчас, то летом. Но все зависит от ПСЖ.
ПСЖ некрасиво поступают с ним, ведь он отдал 7 лет клубу. И если ему не дают играть, пусть отпустят в другой клуб", - цитирует Гомес AS.
В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Форвард является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. На его счету 198 голов в 293 поединке. Контракт игрока с парижским клубом истекает летом 2020 года.
Не пропустите: В ПСЖ подтвердили желание Кавани покинуть клуб. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14