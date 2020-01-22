Мама Кавани раскритиковала руководство ПСЖ



Берта Гомес, мама уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, подвергла критике руководство клуба, которое не отпускает игрока в мадридский "Атлетико".

"Мы понимаем ПСЖ. Но мне непонятно, почему клуб так себя ведет. Сначала они не хотят его отпускать, а затем выпускают на поле всего на шесть минут. Это неправильно, учитывая то, что он сделал для клуба. Я очень зла на них. Если он не нужен команде, то нужно отпустить его в клуб, которому он нужен", - приводит слова Гомеса AS.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оценивает форварда в 20 миллионов евро. Интерес к нему, кроме "Атлетико", проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

32-летний Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, забив 198 голов в 293 матчах.

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