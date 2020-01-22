Мама Кавани раскритиковала руководство ПСЖ
Берта Гомес, мама уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, подвергла критике руководство клуба, которое не отпускает игрока в мадридский "Атлетико".
"Мы понимаем ПСЖ. Но мне непонятно, почему клуб так себя ведет. Сначала они не хотят его отпускать, а затем выпускают на поле всего на шесть минут. Это неправильно, учитывая то, что он сделал для клуба. Я очень зла на них. Если он не нужен команде, то нужно отпустить его в клуб, которому он нужен", - приводит слова Гомеса AS.
Ранее сообщалось, что ПСЖ оценивает форварда в 20 миллионов евро. Интерес к нему, кроме "Атлетико", проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
32-летний Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, забив 198 голов в 293 матчах.
Не пропустите: ПСЖ не включил Кавани в заявку на ближайший матч. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12