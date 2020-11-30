Мама Кокорина отреагировала на первый гол сына на "Открытие Арене"

Светлана Кокорина, мама нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина, сочла вчерашний гол сына в ворота "Ротора" подарком.

Напомним, что 29-летний футболист впервые отличился на "Открытие Арене" в составе "красно-белых", реализовав пенальти.

"Вот это подарок", - написала женщина в инстаграме, прикрепив скрин празднования гола.

Напомним, что в воскресенье праздновался День матери.

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