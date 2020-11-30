Мама Кокорина отреагировала на первый гол сына на "Открытие Арене"

Теги александр кокоринспартак москва

Мама Кокорина отреагировала на первый гол сына на "Открытие Арене"

Светлана Кокорина, мама нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина, сочла вчерашний гол сына в ворота "Ротора" подарком.

Напомним, что 29-летний футболист впервые отличился на "Открытие Арене" в составе "красно-белых", реализовав пенальти.

"Вот это подарок", - написала женщина в инстаграме, прикрепив скрин празднования гола.

Напомним, что в воскресенье праздновался День матери.

Не пропустите: Кокорин поздравил "Спартак" с победой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба

Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов