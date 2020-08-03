Мама Кокорина показала детские фото футболиста в форме "Спартака"

Мать нападающего "Спартака" Александра Кокорина в инстаграме выложила детские фотографии сына в форме московского клуба.

"Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, чтобы твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровья. Я поняла, что бояться нет смысла. Все, чему суждено случиться - все равно произойдет… С Богом, сынок", - написала женщина.

Напомним, Кокорин в возрасте 9 лет приезжал на просмотр в "Спартак", в клубе остались довольны игроком, но возникли проблемы с предоставлением жилья для футболиста.

Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1".

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