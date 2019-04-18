Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

Светлана Кокорина, мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала ход судебного разбирательства над ее сыновьями, которое проходит в Пресненском суде Москвы.

"Еще полгода назад мы были самой счастливой семьей на свете! Я не помню дня, чтобы мы не смеялись! Никто даже представить себе не мог, что когда-то, выйдя на улицу в своей любимой стране, которую ты очень любил, тебя могут оскорбить мерзкими словами и потом тебя же и посадят за решетку за это. Твоя правда станет никому не нужна. Вранье всегда было красивее правды! Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе. Я всегда буду рядом, куда бы вас не отправили. Знаю, что вы будете далеко друг от друга первый раз в своей жизни. Нас хотят разлучить на большой срок. Это очень тяжелое испытание, но я обещаю соединять вас все это время. Мы выдержим. Спасибо вам за вашу поддержку и улыбки, которые и сейчас появляются на ваших лицах. Они очень греют мне душу. Я очень вас люблю", - написала Кокорина в Instagram.

Напомним, что Кокорины, полузащитник "Краснодара" Мамаев и друг Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука утром 8 октября 2018 года. В тот же день они устроили драку в кофейне "Кофемания" и причинили телесные повреждения чиновнику Денису Паку и генеральному директору "НАМИ" Сергею Гайсину.

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