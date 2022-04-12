Мама мальчика, которому Роналду разбил телефон, раскритиковала "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Сара Келли, мама 14-летнего болельщика "Эвертона" Джейка Хардинга, телефон которого разбил португальский нападающий Криштиану Роналду, подвергла критике "Манчестер Юнайтед".
"В клубе неправильно отреагировали на ситуацию и только все испортили. Вы бы пошли на ужин к тому, кто напал на вашего сына? Нам нужно было идти лишь потому, что это был Роналду? Мы ему ничего не должны. Мы отказались посетить матч "Манчестер Юнайтед", так как Джейк этого не захотел. Он не хочет видеть Криштиану и сам сказал мне об этом. Пусть разбирается полиция", - приводит слова Келли Liverpool Echo.
Напомним, что после окончания матча чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:1) Роналду ударил по руке мальчика и выбил из нее телефон, который упал и разбился. Позже выяснилось, что 14-летний ребенок страдает аутизмом.
Не пропустите: Роналду избежит наказания от "МЮ" за разбитый телефон фаната. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18