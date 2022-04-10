Мама мальчика, пострадавшего от действий Роналду, отреагировала на извинения игрока

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Сара Келли, мама мальчика, пострадавшего от действий португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, заявила, что она не приняла извинений игрока. После окончания матча чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:1) Роналду ударил по руке мальчика и выбил из нее телефон, который упал и разбился. Позже выяснилось, что 14-летний ребенок страдает аутизмом.

"Меня еще больше разозлили извинения, которых на самом деле не было. Он должен был просить прощения у моего сына, а не только публиковать что-то в социальных сетях. У Роналду было несколько часов, чтобы обдумать свой поступок. Он мог узнать наши контакты и обсудить все в личном разговоре, а затем выпустить заявление. Меня бы это устроило. Перед матчем Роналду пожимал руки детям, но после игры все было совсем иначе из-за поражения. Но ведь это просто игра, нельзя выигрывать все время.

У Роналду есть дети, так что если бы подобное случилось с его ребенком, то это шокировало бы его. Я в шоке из-за того, что "Манчестер Юнайтед" не связался с нами. Вместо эторого Роналду предложил посетить их следующий матч. Зачем нам, болельщикам "Эвертона", ехать на матч "Манчестер Юнайтед"? Это было очень слабое заявление от него", - приводит слова Келли The Telegraph.

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