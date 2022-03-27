Мама Манчини назвала виновного в непопадании сборной Италии на ЧМ-2022

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Мама Манчини назвала виновного в непопадании сборной Италии на ЧМ-2022

Фото: твиттер Роберто Манчини/Автор неизвестен

Марианна Пуоло, мама главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, поделилась мнением о непопадании национальной команды на чемпионат мира 2022 года после поражения от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей.

"Таков футбол, порой все складывается не очень хорошо. Все было в руках Италии, но наша атака сработала неудачно. Я бы позвала в сборную Балотелли, он неудержимый нападающий.

Нам дорого обошлись ошибки Жоржиньо, который не забил три пенальти. Впрочем, я не хочу валить все на него, так как он не специально сделал это. 

Соперник нанес всего один удар. Возможно, Доннарумма мог выручить, но сейчас уже нет смысла говорить об этом", - приводит слова Марианны Radiouno.

Не пропустите: Доннарумма ярко отреагировал на непопадание сборной Италии на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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