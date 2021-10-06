Мама Мбаппе высказалась о новом контракте игрока с ПСЖ

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мать нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе Файза Ламари высказалась о возможном продлении контракта между игроком и парижским клубом.

"Мы общаемся с "ПСЖ", все складывается хорошо. В понедельник я говорила с Леонардо.

Придем ли мы к решению? Могу сказать одно: Килиан приложит все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – сказала Файза.

Напомним, что нынешний контракт Мбаппе с парижанами действует до конца текущего сезона.Уже с первого января 2022 года Килиан сможет вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом без ведома ПСЖ. Ранее Мбаппе заявил о том, что просил руководство парижан отпустить его в мадридский "Реал", а президент королевского клуба сказал, что надеется закрыть вопрос о переходе Мбаппе 1 января.

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