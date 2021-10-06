Мама Мбаппе высказалась о новом контракте игрока с ПСЖ

Теги псжреал мадридкилиан мбаппе

Мама Мбаппе высказалась о новом контракте игрока с ПСЖФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мать нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе Файза Ламари высказалась о возможном продлении контракта между игроком и парижским клубом.

"Мы общаемся с "ПСЖ", все складывается хорошо. В понедельник я говорила с Леонардо.

Придем ли мы к решению? Могу сказать одно: Килиан приложит все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – сказала Файза.

Напомним, что нынешний контракт Мбаппе с парижанами действует до конца текущего сезона.Уже с первого января 2022 года Килиан сможет вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом без ведома ПСЖ. Ранее Мбаппе заявил о том, что просил руководство парижан отпустить его в мадридский "Реал", а президент королевского клуба сказал, что надеется закрыть вопрос о переходе Мбаппе 1 января.

Также не пропустите: Тедеско может возглавить клуб из Бельгии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом

Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов