Мама Месси: "Лионель не ожидал, что получит шестой "Золотой мяч"

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Мама Месси: "Лионель не ожидал, что получит шестой "Золотой мяч"

Мама форварда "Барселоны" Лионеля Месси Селия Мария Куччиттини рассказала, что ее сын не ожидал, что получит шестой "Золотой мяч".

"Я очень рада за него, мы не ожидали этого. Думали, что пятый мяч был последним. Это было очень приятным сюрпризом. Лео тоже не ожидал", - сказала Селия Мария.

Напомним, что накануне Месси вручили шестой в его карьере "Золотой мяч" - он опередил португальца Криштиану Роналду, у которого 5 таких наград.

В 2019 году форвард "Барсы" обошёл в голосовании защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. При этом его преимущество оказалось всего 7 баллов.

Не пропустите: Месси: "Расстроился, когда Роналду сравнялся со мной по "Золотым мячам". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Опять ты через свою любимую тему ушел от ответа,сектант.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Где сектант-истеричка со своим брачным кличем - "Налетайте,дырявые"?

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крoш
крoш

Димон: сестра и парикмахер роналду, согласны с тобой педик ))))))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А чо не под основным аккаунтом пишешь?Его что твоя сестра читает?

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крoш
крoш

чучало задроченное, а что за харя у тебя на авке - новый твой йобарь?

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крoш
крoш

не ври, Аллиссон таких скотов как ты не ебёт! Он нормальной ориентации!

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это вратарь ФК "Ливерпуль" Алиссон Беккер.А у тебя что на аве?Намекаешь,что с этого акка пишешь говно,а с основного что-нибудь про Каталонцев?

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