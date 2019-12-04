Мама Месси: "Лионель не ожидал, что получит шестой "Золотой мяч"
Мама форварда "Барселоны" Лионеля Месси Селия Мария Куччиттини рассказала, что ее сын не ожидал, что получит шестой "Золотой мяч".
"Я очень рада за него, мы не ожидали этого. Думали, что пятый мяч был последним. Это было очень приятным сюрпризом. Лео тоже не ожидал", - сказала Селия Мария.
Напомним, что накануне Месси вручили шестой в его карьере "Золотой мяч" - он опередил португальца Криштиану Роналду, у которого 5 таких наград.
В 2019 году форвард "Барсы" обошёл в голосовании защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. При этом его преимущество оказалось всего 7 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
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|Леганес
|15
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