Мама Месси рассказала об отношении сына к критике

Мама нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Селия Куччиттини рассказала о том, как ее сын относится к критике.

"Люди любят Лео и он отвечает им тем же. Он всегда многого ждет от Чемпионата Мира, так как выигрыш этого турнира является его мечтой.

Но мы страдаем из-за критики. Говорят, что Месси не ощущает ответственность за команду, но это неправда. Критика глубоко ранит Лео. Из-за нее он страдает и плачет. Я клянусь, что он очень хороший человек. У него огромное сердце и он готов отдать все, чтобы Аргентина стала чемпионом", - приводит слова Куччитини AS.

Напомним, что сборная Аргентины стартовала на ЧМ-2018 ничьей с Исландией (1:1), а Месси в этой встрече не реализовал пенальти.

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