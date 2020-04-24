Мама Неймара бросила 22-летнего бойфренда из-за его гомосексуальных связей

Надин Гонсалвес, мать нападающего ПСЖ Неймара, приняла решение бросить своего бойфренда Тьяго Рамоса.

Как сообщает главная ежедневная газета в Рио-де-Жанейро O Dia, пара рассталась после того, как 52-летняя женщина узнала о бисексуальности своего возлюбленного.

Ранее стало известно, что 22-летний киберспортсмен встречался как с девушками, так и с парнями.

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