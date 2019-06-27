Мама Неймара прилетела в Барселону
Надин Гонсалвес, мама нападающего ПСЖ Неймара, вместе со своей сестрой Рафаэллой Сантос прилетели в Барселону.
Как сообщает Sport.es, мама и тетя бразильца занимаются бытовыми вопросами перед возвращением Неймара в "Барселону". Отмечается, что они подыскивают жильё футболисту. В приоритете дом, в котором Неймар жил в период своих выступления за "сине-гранатовых".
Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После чего за 222 миллиона евро перебрался в ПСЖ. На счету Неймара 105 голов в 186 играх за каталонский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32