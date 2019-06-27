Мама Неймара прилетела в Барселону

Надин Гонсалвес, мама нападающего ПСЖ Неймара, вместе со своей сестрой Рафаэллой Сантос прилетели в Барселону.

Как сообщает Sport.es, мама и тетя бразильца занимаются бытовыми вопросами перед возвращением Неймара в "Барселону". Отмечается, что они подыскивают жильё футболисту. В приоритете дом, в котором Неймар жил в период своих выступления за "сине-гранатовых".

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После чего за 222 миллиона евро перебрался в ПСЖ. На счету Неймара 105 голов в 186 играх за каталонский клуб.

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