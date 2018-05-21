Мама Неймара призывает его покинуть ПСЖ

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Мама Неймара призывает его покинуть ПСЖ

Надин Сантос, мама нападающего ПСЖ Неймара, поделилась мнением о будущем сына.

"Переход в ПСЖ уже был риском. Сейчас мне не нравится то, как к сыну относятся фанаты. Они его освистывают, хотя он пришел помогать команде. Раз такое происходит, нужно уйти" - приводит слова Надин Dig Sport.

Напомним, что главными претендентами на Неймара считаются "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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