Мама Неймара снова начала отношения с 22-летним киберспортсменом
Мать нападающего ПСЖ Неймара Надин возобновила отношения с молодым киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что женщина рассталась с 22-летним возлюбленным после того, как узнала, что у парня были отношения с мужчинами и поваром Неймара.
По данным источника, в сети появились совместные фото из дома женщины. Семья форварда выступает против этих отношений.
А еще: "Барселона" не сможет вернуть Неймара этим летом| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13