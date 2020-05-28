Мама Неймара снова начала отношения с 22-летним киберспортсменом

Мать нападающего ПСЖ Неймара Надин возобновила отношения с молодым киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что женщина рассталась с 22-летним возлюбленным после того, как узнала, что у парня были отношения с мужчинами и поваром Неймара.

По данным источника, в сети появились совместные фото из дома женщины. Семья форварда выступает против этих отношений.

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