Мама Рабьо: "Моего сына держат как заложника"
Вероника Рабьо, мама и агент хавбека ПСЖ Адриана Рабьо, недовольна отношением клуба к ее сыну.
"Адриан - заключенный. Скорее даже заложник ПСЖ. Скоро его ждут подземелье, сухой хлеб и вода. Клуб слишком жесток к нему. А все из-за того, что он не захотел расторгать соглашение. Он уважает свой контракт и просит от клуба того же.
Он хочет попробовать свои силы в другом чемпионате. Но он хотел доиграть сезон в ПСЖ. Новый клуб? Мы еще ни с кем не договорились", - приводит слова Вероники Foot Mercato.
Напомним, что Рабьо не появлялся на поле с декабря 2018 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20