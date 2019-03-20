Мама Рабьо: "Моего сына держат как заложника"

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Мама Рабьо: "Моего сына держат как заложника"

Вероника Рабьо, мама и агент хавбека ПСЖ Адриана Рабьо, недовольна отношением клуба к ее сыну.

"Адриан - заключенный. Скорее даже заложник ПСЖ. Скоро его ждут подземелье, сухой хлеб и вода. Клуб слишком жесток к нему. А все из-за того, что он не захотел расторгать соглашение. Он уважает свой контракт и просит от клуба того же.

Он хочет попробовать свои силы в другом чемпионате. Но он хотел доиграть сезон в ПСЖ. Новый клуб? Мы еще ни с кем не договорились", - приводит слова Вероники Foot Mercato.

Напомним, что Рабьо не появлялся на поле с декабря 2018 года.

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