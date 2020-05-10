Мама Рабьо определилась с чемпионатом, в котором попытается трудоустроить сына

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Мама Рабьо определилась с чемпионатом, в котором попытается трудоустроить сына

Вероника Рабьо, мама и агент полузащитника "Ювентуса" Адриана Рабьо, собирается найти новую команду для своего сына.

По информации Corriere dello Sport, женщина хочет трудоустроить 25-летнего футболиста в одном из клубов АПЛ.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".

Прошлым летом Рабьо перешёл в "Ювентус" из ПСЖ на правах свободного агента. В дебютном сезоне хавбек провёл 24 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 25,5 миллионов евро.

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