Мама Рабьо: "ПСЖ не предлагал Адриену новый контракт"
Вероник Рабьо, мама и агент полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо заявила, что парижский клуб не предлагал ее сыну новый контракт.
"Я официально заявляю, что ПСЖ не предлагал Рабьо новое соглашение. Я читала в СМИ, что Адриен якобы встречался с Леонардо (спортивный директор ПСЖ - Прим. Soccernews), но это ложь. Никаких контактов не было и не будет.
Переход сына в "Ювентус"? Мы очень суеверны в футболе. Поэтому я не хочу говорить о том, что еще не решено", - приводит слова мамы Рабьо RTL.
Напомним, что контракт 24-летнего Рабьо истекает 30 июня этого года. Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что Рабьо согласовал с "Ювентусом" условия пятилетнего контракта с зарплатой в семь миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17