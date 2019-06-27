Мама Рабьо: "ПСЖ не предлагал Адриену новый контракт"

Вероник Рабьо, мама и агент полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо заявила, что парижский клуб не предлагал ее сыну новый контракт.

"Я официально заявляю, что ПСЖ не предлагал Рабьо новое соглашение. Я читала в СМИ, что Адриен якобы встречался с Леонардо (спортивный директор ПСЖ - Прим. Soccernews), но это ложь. Никаких контактов не было и не будет.

Переход сына в "Ювентус"? Мы очень суеверны в футболе. Поэтому я не хочу говорить о том, что еще не решено", - приводит слова мамы Рабьо RTL.

Напомним, что контракт 24-летнего Рабьо истекает 30 июня этого года. Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что Рабьо согласовал с "Ювентусом" условия пятилетнего контракта с зарплатой в семь миллионов евро в год.

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