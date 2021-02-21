Мама Роналдиньо умерла от коронавируса

В Бразилии скончалась Мигелина Элои Дос Сантос, мама бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдиньо, сообщает Diario Olé.

По сведениям источника, причиной смерти женщины стал коронавирус. С декабря она находилась в отделении интенсивной терапии, но, несмотря на усилия врачей, умерла.

40-летний Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

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