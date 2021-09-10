Мама Роналду показала шоколадную статую сына

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Мама Роналду показала шоколадную статую сына

Фото инстаграм Долореш Авейру

Долореш Авейру, мама нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, выложила в инстаграме фото со статуей своего сына из шоколада.

"Кто-то хочет кусочек шоколада? Это только для меня", – написала Долореш.

Статуя весит около 120 килограммов. Её автор - португальский шоколатье Жорже Кардозу. Он посвятил своё творение победе сборной на Евро-2016.

Не пропустите: На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду. | http://soccernews.ru
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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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