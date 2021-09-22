Мама Роналду попросила Криштиану вернуться в родной клуб

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Долорес Авейру, мама португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, заявила, что она мечтает видеть футболиста в лиссабонском "Спортинге".

"Роналду должен вернуться в "Спортинг" и играть за этот клуб за меня. Я знаю, что он любит смотреть за матчами этого клуба. Я сказала ему: "Сынок, я хочу увидеть тебя в "Спортинге" прежде, чем умру. Когда мы вернемся в Лиссабон, я хочу, чтобы ты играл за "львов", - сказала Авейру в интервью подкасту ADN de Leão.

Напомним, что 36-летний Роналду в летнее трансферное окно перешел в "Манчестер Юнайтед" из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб три матча и забил четыре гола.

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