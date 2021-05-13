Мама Роналду: "Постараюсь убедить Криштиану вернуться в "Спортинг"

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Мама Роналду: "Постараюсь убедить Криштиану вернуться в "Спортинг"

Фото инстаграм Долореш Авейру

Долореш Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, высказалась о будущем своего сына.

"Я поговорю с ним и постараюсь сделать всё возможное, чтобы убедить его вернуться в "Спортинг" в следующем году", - цитирует Авейру Football Italia.

Напомним, что 36-летний Роналду является воспитанником "Спортинга", который он покинул в 2003 году ради перехода в "Манчестер Юнайтед".

По окончании следующего сезона истечёт контракт португальца с "Ювентусом", и он сможет уйти в любую команду бесплатно.

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