Мама Роналду рассказала, сколько ещё продлится карьера сына

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Мама Роналду рассказала, сколько ещё продлится карьера сына

Фото инстаграм Долореш Авейру

Долореш Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщила, что её сын планирует играть до 2024 года.

"Криштиану в хорошей форме, он будет играть еще три года", - сказала женщина в интервью La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. 

В феврале футболисту исполнилось 36 лет. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

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