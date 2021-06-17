Мама Роналду рассказала, сколько ещё продлится карьера сына

Фото инстаграм Долореш Авейру

Долореш Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщила, что её сын планирует играть до 2024 года.

"Криштиану в хорошей форме, он будет играть еще три года", - сказала женщина в интервью La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

В феврале футболисту исполнилось 36 лет. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Coca-Cola отреагировала на жест Роналду, который убрал напитки компании со стола. | http://soccernews.ru