Мама Роналду рассказала, сколько ещё продлится карьера сына
Долореш Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщила, что её сын планирует играть до 2024 года.
"Криштиану в хорошей форме, он будет играть еще три года", - сказала женщина в интервью La Gazzetta dello Sport.
В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
В феврале футболисту исполнилось 36 лет. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.
Не пропустите: Coca-Cola отреагировала на жест Роналду, который убрал напитки компании со стола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Ростов" опроверг информацию о расторжении контракта с Обуховым из-за допинг-скандала
-
"Уотфорд" усилился экс-защитником "Тоттенхэма"
-
ЦСКА может пригласить экс-тренера "Эвертона"
-
Мама Роналду рассказала, сколько ещё продлится карьера сына
-
Сборная Италии повторила достижение Нидерландов 13-летней давности
-
У "Реала" впервые за 117 лет будет капитан-иностранец
-
Главные новости дня: 16 июня
-
Победа России, выход Италии в плей-офф: все результаты Евро-2020 16 июня
-
Виейра оценил шансы сборной Италии на победу на Евро-2020
-
Доннарумма сегодня пройдет медобследование для ПСЖ
-
"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" стоимость Бернарду Силвы
-
Футболистам ЦСКА представили помощника Березуцкого
-
Бенитес близок к назначению в "Эвертон"
-
Италия не пропускает 10 матчей кряду
-
Определился фаворит в борьбе за Рамоса
-
Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020
-
1
Лапорта рассказал о трансферных планах "Барселоны"
-
Зарема: "Игрок сборной Финляндии Камара мог оказаться в "Спартаке"
-
1
Куман анонсировал переход Депая в "Барселону"
-
Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17