Мама Роналду: "Удачи, Манчестер!"

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Мама Роналду: "Удачи, Манчестер!"

Фото инстаграм Долореш Авейру

Долореш Авейру, мама нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, выложила в инстаграме пост, посвящённый матчу "красных дьяволов" против "Ньюкасла".

Эта игра станет первой для португальского форварда после возвращения в английский клуб спустя 12 лет. Он будет в стартовом составе.

"Удачи, Манчестер! Целую всех и желаю хорошей субботы", - написала Долореш под фотографией со своим внуком.

Матч "МЮ" - "Ньюкасл" начнётся в 17:00 по московскому времени.

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