Мама Роналду восхитилась несуществующим достижением сына

1 Теги ювентускриштиану роналду

Мама Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
Мария Долорес Авейру, мама португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, прокомментировала достижение сына, которое оказалось фейком.

"Моя гордость, сын мой", - написала Авейру в своем твиттере, прикрепив фотографию форварда с текстом о том, что "Ювентус" до перехода Роналду 20 лет не был чемпионом Италии.

Напомним, что "Ювентус" до трансфера 34-летнего Роналду семь раз подряд выигрывал скудетто.

В этом сезоне Роналду провел 29 матчей в Серии А и забил 21 гол.

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yuriyshiryaev

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