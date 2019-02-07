Мама Роналду высказалась об обвинениях сына в изнасиловании
Мария Долорес Авейру, мама португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, прокомментировала информацию о том, что ее сына обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
"Я верю Криштиану. Когда эта девушка пошла к нему в номер, она явно собиралась не в карты с ним играть, а заняться кое-чем. Я знаю своего сына и не хочу больше обсуждать эту тему", - приводит слова Долорес Correio de Manha.
Ранее сообщалось, что Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. По некоторым данным, португалец заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.
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|Лацио
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|Сампдория
|22
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|Фиорентина
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|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
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|Парма
|22
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|13
|Дженоа
|22
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|Кальяри
|22
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|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
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|Болонья
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|17
|19
|Фрозиноне
|22
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|Кьево
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