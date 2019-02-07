Мама Роналду высказалась об обвинениях сына в изнасиловании

Теги ювентускриштиану роналду

Мама Роналду высказалась об обвинениях сына в изнасиловании
Мария Долорес Авейру, мама португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, прокомментировала информацию о том, что ее сына обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

"Я верю Криштиану. Когда эта девушка пошла к нему в номер, она явно собиралась не в карты с ним играть, а заняться кое-чем. Я знаю своего сына и не хочу больше обсуждать эту тему", - приводит слова Долорес Correio de Manha.

Ранее сообщалось, что Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. По некоторым данным, португалец заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.

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