Мама умершего футболиста Колосова: "Скорая ехала 20 минут. Это слишком долго"
Виктория Колосова, мама умершего 17-летнего футболиста Михаила Колосова, рассказала о произошедшей трагедии.
"У Миши не было проблем со здоровьем. Неделю назад проходил медицинскую спортивную комиссию, все абсолютно было здорово. Никаких отклонений не было. Он болел только ОРВИ раз в три года. Причину смерти не установили, вскрытия ещё не было. Реаниматолог мне сказал, что просто остановилось сердце.
Меня не было на матче. Знаю со слов тренера. Он сказал, что Миша потерял сознание. Врачи тут же начали оказывать первую помощь, параллельно вызвали скорую помощь. Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут очень долго. Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время. Но я не доктор, не знаю", - приводит слова Колосовой "Чемпионат".
Колосов скончался вчера, 15 августа. Трагедия произошла в Москве во время тренировки на стадионе "Рублево". Футболист тренировался с другими игроками и неожиданно потерял сознание. У мальчика начались судороги. Игрока госпитализировали в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не удалось.
Не пропустите: РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего игрока в Москве. | http://soccernews.ru
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|22
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|Краснодар
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|Ростов
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|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|22
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|Сочи
|23
|27
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|Уфа
|22
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|11
|Урал
|22
|25
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|Тамбов
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|13
|Ахмат
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