Мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано
Татьяна Терехова, мама умершего защитника "Локомотива-Казанка" Иннокентия Самохвалова, рассказала, что генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе от лица клуба отказался купить квартиру для семьи футболиста.
"Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.
Жену Иннокентия взяли работать в "Локомотив". Зарплата 50 тысяч рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится", - сказала Терехова в интервью YouTube-каналу "КраСава".
Напомним, что Самохвалов ушел из жизни в возрасте 22 лет. Футболисту стало плохо во время пробежки и он упал. Врачи пытались спасти жизнь спортсмена, но им этого не удалось.
Не пропустите: Сёмин призвал гендиректора "Локомотива" Кикнадзе уйти в отставку. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Жена Карпина отреагировала на конфликт Валерия с главой РПЛ
-
Игорь Смольников может стать игроком лидера чемпионата Турции
-
ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии
-
Мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано
-
Тихонов сравнил нынешний "Спартак" с командой, которую тренировал Каррера
-
"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"
-
В "Газпроме" сообщили о грандиозных планах "Зенита"
-
Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" выполнило условие для обязательного выкупа Игбуна
-
"Манчестер Сити" может купить долю в "Сочи"
-
"Барселона" может отдать Умтити в аренду
-
Моуринью - об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках: "Позорное решение"
-
Газизов высказался об амбициях "Спартака"
-
В "Реале" решили, когда купят Мбаппе
-
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ
-
Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в "Спартаке"
-
Клопп прокомментировал решение отменить запрет "Манчестер Сити" на участие в еврокубках
-
Игрок "Аталанты" разбил голову, подскользнувшись возле бассейна
-
Мещеряков отреагировал на призыв Сёмина к Кикнадзе уйти в отставку
-
Агент подтвердил интерес "Локомотива" к двум хорватским талантам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22