Мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано

Татьяна Терехова, мама умершего защитника "Локомотива-Казанка" Иннокентия Самохвалова, рассказала, что генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе от лица клуба отказался купить квартиру для семьи футболиста.

"Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

Жену Иннокентия взяли работать в "Локомотив". Зарплата 50 тысяч рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится", - сказала Терехова в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, что Самохвалов ушел из жизни в возрасте 22 лет. Футболисту стало плохо во время пробежки и он упал. Врачи пытались спасти жизнь спортсмена, но им этого не удалось.

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