Мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано

Теги локомотив москвавасилий кикнадзе

Мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано

Татьяна Терехова, мама умершего защитника "Локомотива-Казанка" Иннокентия Самохвалова, рассказала, что генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе от лица клуба отказался купить квартиру для семьи футболиста.

"Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

Жену Иннокентия взяли работать в "Локомотив". Зарплата 50 тысяч рублей, 45 из которых она платит за аренду квартиры. Был разговор о том, что Аню возьмут работать в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что не получится", - сказала Терехова в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, что Самохвалов ушел из жизни в возрасте 22 лет. Футболисту стало плохо во время пробежки и он упал. Врачи пытались спасти жизнь спортсмена, но им этого не удалось.

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