Мамаду Сако может перейти в "Вест Бромвич"

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако стал трансферной целью "Вест Бромвича", сообщает BBC.

По сведениям издания, "дрозды" намерены купить 27-летнего француза в случае ухода Джонни Эванса в "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что "Ливерпуль" хочет выручить от продажи Сако не менее 33 миллионов евро. | http://soccernews.ru